Havalimanında uçuşlar kısa süreliğine durdu

Murat ÇAKIR/İSTANBUL () - İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından bir anda başlayan şiddetli yağmur Atatürk Havalimanı'nda uçuşların kısa süreli durmasına neden oldu. Aşırı sağanak yağış esnasında atatürk Havalimanı'nın çatılardan yağmur suları terminalin içine aktı. Suyun tahliye edilmesi için çalışanlar seferber oldu. Atatürk Havalimanı'nda uçaklar yağış esnasında ise adeta kayboldu.

Atatürk Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar havada tur atarken bazı uçaklar farklı meydanlara yönlendirildi.

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