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Havalimanında tepki çeken olayın tanığı oyuncu Balbal, o anları anlattı

BODRUM, (Muğla), () - İSTANBUL-Bodrum seferini yapan yolcu uçağının rötar yapması üzerine bir yolcunun hakarete varan tepkisine şahitlik eden dizi oyuncusu Serkan Balbal, "O anlarda herkes olayın ne kadar terbiyesizce olduğunun farkındaydı"...

Havalimanında tepki çeken olayın tanığı oyuncu Balbal, o anları anlattı

BODRUM, (Muğla), () - İSTANBUL-Bodrum seferini yapan yolcu uçağının rötar yapması üzerine bir yolcunun hakarete varan tepkisine şahitlik eden dizi oyuncusu Serkan Balbal, "O anlarda herkes olayın ne kadar terbiyesizce olduğunun farkındaydı" dedi.
Olay geçen perşembe günü akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda yaşandı. İstanbul'dan Milas Bodrum Havalimanı'na gelecek olan yolcular, binecekleri uçağın rötar yapması üzerine yer hizmeti veren personele tepki gösterdi. F.F.E. isimli bir kadın yolcunun ise, yer hizmetlerindeki kadın görevli T.S.'ye hakarete varan tepkisi başka bir yolcu tarafından görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı. Aynı uçakla İstanbul'dan Bodrum'a gelen ve yaşananlara tanıklık eden oyuncu Serkan Balbal, görüntüleri izleyen herkesin tepkisini çeken olayı anlattı. Geçen perşembe günü saat 17.00 uçağıyla, yeni yapılan İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gelmek üzere beklediklerini belirten Balbal, "Sanırım, saat 16.40 civarıydı. Bağırışlar duyduk. Ben, eşim ve oğlum, boarding kapısının orada oturuyorduk. Kavga var sandık. Uçağın kalkış saatine 20 dakika vardı. Olayın uçak tepkisi olduğunu zannetmedik. Fakat sonra baktık ki iş değişiyor bayağı ağır hakaretlere dönmeye başlıyor. Ben bu arada eşime dedim ki 'Gidip, bakayım bu olaya müdahale edeyim.' Çünkü herkes izliyordu o anda. Gittim, 'Hanımefendi neden bağırıyorsunuz, daha 20 dakika var. Bu yaptığınız ayıp, niye yükleniyorsunuz kıza' dedim. O anda bir sustu, tabii birkaç kişi daha bize destek verdi. O anlarda herkes olayın ne kadar terbiyesizce olduğunun farkındaydı. Oradaki o hanımefendi baktık ağlıyor, üzüldük açıkçası. Daha sonra havalimanı polisini çağırdık" dedi.
Serkan Balbal, tüm bu yaşanılanlardan sonra kadın yolcunun hiçbir şey olmamış gibi aynı uçakla yolculuk ettiğini görünce şaşırdığını söyledi.
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