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Havalimanında kurtarma tatbikatı

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'ndeki Kocaseyit Havalimanı'nda olası uçak kazası sonrasında uygulanacak aşamalar için tatbikat düzenlendi. Hava Aracı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta; Balıkesir...

Havalimanında kurtarma tatbikatı
BALIKESİR'in Edremit İlçesi'ndeki Kocaseyit Havalimanı'nda olası uçak kazası sonrasında uygulanacak aşamalar için tatbikat düzenlendi. Hava Aracı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta; Balıkesir Büyükşehir itfaiye ekipleri, UMKE ve AFAD Balıkesir grupları da yer aldı.
Edremit Kocaseyit Havalimanı'nda gerçekleşen tatbikatta, içinde 5 yolcu bulanan özel bir uçak pistten çıkarak yanmaya başlaması konu alındı. İlk olarak yangına, Kocaseyit Havalimanı ARFF ekipleri müdahale etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın bölgesinde çevre güvenliği aldı. Yangının söndürülmesinin ardından AFAD ve Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri, senaryoya göre, uçak enkazında fırlayan yaralıları bularak ilk müdahaleyi gerçekleştirip, olay yerinden uzaklaştırdı. Tatbikatı izleyen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Kocaseyit Havalimanımız her geçen gün gelişen büyüyen bir havalimanımız. Bu yüzden hava limanımızda yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı önlemlerimizi alabilmek için burada bir tatbikat gerçekleştirdik. Havalimanımızda görevli arkadaşlarımız, UMKE ve AFAD ekiplerimiz başarılı bir tyablo ortaya koydu. Ben bu çalışmayı yapan limanı müdürümüze ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.
UMKE'nin talebiyle gerçekleşen tatbikatlar, Burhaniye'de denizden kurtarma ve deprem tatbikatları ile devam edecek.

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