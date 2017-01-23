Havalimanında 5 ton 400 kilogram Bonzai üretecek kimyasal ele geçirildi

İhsan YALÇIN/İSTANBUL,() İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ilçede yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-20 Ocak tarihleri arasında 4 ayrı adreste uyuşturucu tacirlerine operasyon yaptı.



UYUŞTURUCU VE UZİ MARKA SİLAH BULUNDU



İlk operasyon Fatih'te bir eve gerçekleştirildi. Yapılan baskında piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 55 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 595 gram uyuşturucu madde, 1,5 kilogram kokain ile Uzi marka otomatik silah ve 1 tabanca ele geçirdi. Şüpheli A.A. gözaltına alındı.



Operasyonların ikinci adresi Küçükçekmece'de bir rezidans oldu. Ekipler elektrikli testere ile evin kilidini kesip içeri girdi.



Aramalarda piyasa değeri 450 bin lira 'Skunk' adı verilen uyuşturucu ile bir miktar hint keneviri ve kokain ele geçirildi. Olayla ilgili kayıplara karışan şüpheliler B.T., E.D. ve K.V.'nin arandığı öğrenildi.



DEDEKTÖR KÖPEKLE ARAMA



Polisin diğer bir baskını da 18 Ocak Çarşamba günü Bayrampaşa'da gerçekleşti.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksicinin uyuşturucu kuryeliği yaptığını belirledi. Takip edilen şüpheli taksici M.K.'nin aracını polis Bayrampaşa'da seyir halindeyken durdurdu. Narkotik dedektör köpeği 'Figo'nun da kullanıldığı aramada 1 milyon 250 bin lira değerinde 41 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Taksi şoförü ile araçtaki yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.



1 KİLOGRAMINDAN 900 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAPILIYOR



Ekiplerin son operasyonu ise 20 Ocak'ta Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. Narkotik polisleri Hong Kong'dan gelen E.S. isimli kadını hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı. Havalimanındaki polis noktasına götürülen E.S.'nin valizinde 2 protein tozu kutusuna gizlenmiş bonzai yapımında kullanılan yaklaşık 6 kilogram kimyasal olduğu tespit edildi. Analize gönderilen kimyasal tozun 1 kilogramından 900 kilogram uyuşturucu yapılabildiği belirlendi. Ele geçirilen 6 kilogram tozdan 5 ton 400 kilogram bonzai yapılabildiği, bunun da piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu belirtildi.



5 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

4 ilçedeki operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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