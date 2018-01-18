Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı, uçak için kurtarma operasyonu başladı (4)

UÇAK HANGARA YANAŞTIRILDI

Trabzon Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkarak denize metreler kala yamaşta kalan ve içerisindeki yakıt ile valizlerle birlikte yaklaşık 45 ton dolayındaki Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, piste alındıktan sonra yakıtı boşaltıldı. Sağ tekeri olmadığı için altına tekerlekli taşıyıcı yerleştirilen uçak çekilerek hangara yanaştırıldı. Uçakta yolculara ait bagaj ve kabindeki kişisel eşyalar boşaltıldı. Hangardaki uçak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile havayolu şirketinin uzman ekibi tarafından teknik incelemeye alınacak.

FOTOĞRAFLI