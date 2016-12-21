Havalimanı sapağında trafik kazası ;1 ağır yaralı

Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() TEM bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havalimanı sapağında sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, emniyet şeridinde bekleme yapan minibüse arkadan çarptı, taksinin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Pendik Tem bağlandı yolu Sabiha Gökçen sapağında saat 13.00'da meydana geldi. Havaalanı istikametine seyreden İsa Bolelli yönetimindeki 34 TBY 81 plakalı taksi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybederek emniyet şeridinde bekleyen 34 HJ 8685 plakalı minibüse çarptı.

SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Taksinin sürücüsü Bolelli, aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi sıkıştığı taksinin içerisinde yaptı. Ağır yaralı sürücü İsa Bolelli itfaiye erleri tarafından aracın içerisinden çıkartıldı. Yaralı, ambulans ile Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

TAKSİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kazayı duyan diğer taksiciler de olay yerine gelerek araçların yol kenarında bekleme yapmasından yakındı. Taksici Nurullah Güneş, "Burada daima sağ tarafta bekleyen araçlardan kazalar meydana geliyor. Bundan 1 sene önce de 2 kişinin ölümüne neden olan bir trafik kazası oldu. Biz Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi olarak, bununla ilgili büyükşehir belediyesine dilekçe de verdik. İnsanlar park yasağı, durulmaz, beklenilmez yasağı olmasına rağmen insanlar sırf yakınlarını, akrabalarını havaalanından almak için buralarda bekleme yapıyorlar" dedi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ: "BABAMI ALMAK İÇİN BEKLİYORDUM"

Kazada yol kenarında bekleme yapan minibüsün sürücüsü Gökhan Yıldız ise, babasını almak için yol kenarında beklediğini o esnada taksinin aracına çarptığını söyledi. Kazalı araçlar çekici tarafından kaldırıldı. Sürücü Yıldız, ise polise ifade verdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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