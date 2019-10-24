Havalimanı girişinde korku dolu anlar kamerada: alev alev yanan minibüs polis aracına çarptı (1)



Enver ALAS - İstanbul - İSTANBUL Havalimanı girişinde bir minibüste yangın çıktı. Olay yerine polis aracı da geldi. Alev alev yanan minibüs kayarak polis aracına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İki araçta yanarken itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

