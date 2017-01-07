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Havalimanı çalışanı Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() İstanbul Atatürk Havalimanı'nda özel bir şirkette çalışan K.D. isimli kişi Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. K.D'nin daha sonra sevkedildiği mahkeme tarafından...

Havalimanı çalışanı Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() İstanbul Atatürk Havalimanı'nda özel bir şirkette çalışan K.D. isimli kişi Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. K.D'nin daha sonra sevkedildiği mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Son iki ayda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görev yapan 15 havalimanı çalışanı için polisin hakaretten işlem yaptığı ve önceki gün K.D. isimli bir kişinin de tutuklandığı kaydedildi. Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan Kanun Hükmündeki Kararnameler de polisin, internet abonelerinin kimliğine ulaşabilmesine imkan tanırken 2 ayda Atatürk Havalimanı'nda polisin 15 havalimanı çalışanı hakkında Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaretten işlem yaptığı öğrenildi. Önceki gün özel bir temsil ve gözetim şirketinde koruma ve güvenlik memuru olarak çalışan K.D. sosyal medyadan Cumhurbaşkanına ve devlet buyuklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. K.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Koruma ve güvenlik personeli K.D'nin tutuklanması bir havalimanı çalışanın sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle kayıtlara son dönemdeki ilk tutuklama olarak geçti. Geçtiğimiz günlerde de aynı şirkette çalışan bir kişi aynı suçtan gözaltına alınmıştı.


 

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