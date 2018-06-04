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Havalandırma boşluğuna giren yavru kargaları itfaiye kurtardı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), () - BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, apartmanın havalandırma boşluğuna giren 2 yavru karga, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.  Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki apartmanın havalandırma boşluğuna giren yavru...

Havalandırma boşluğuna giren yavru kargaları itfaiye kurtardı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), () - BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, apartmanın havalandırma boşluğuna giren 2 yavru karga, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. 
Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki apartmanın havalandırma boşluğuna giren yavru kargaların sesini duyanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği'ne bağlı ekip, havalandırma boşluğuna inip, yavru kargaları aldı. Kurtarılan yavru kargalar, itfaiye ekiplerince anne karganın yanına bırakıldı.
Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmalarını izleyen Ali Çırkanış, "Karga yavrularının sesini duyunca itfaiye çağırdık. Allah razı olsun. Arkadaşlar gelip, yavruları çıkardılar. Yavrular, çatıda dönüp, duran annelerinin yanına bırakıldı. İtfaiye ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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