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Havalandırma boşluğuna düşünce ayağı kırılan yavru kedi kurtarıldı

İZMİT'te, bir inşaatın havalandırma boşluğuna düşüp ayağı kırılan yavru kediyi, itfaiye kurtardı.  Olay, öğle saatlerinde, Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komşuoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaat halindeki bir binanın havalandırma...

Havalandırma boşluğuna düşünce ayağı kırılan yavru kedi kurtarıldı
İZMİT'te, bir inşaatın havalandırma boşluğuna düşüp ayağı kırılan yavru kediyi, itfaiye kurtardı. 
Olay, öğle saatlerinde, Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komşuoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaat halindeki bir binanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan işçiler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 15 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna, havanın yetersiz olabileceği düşüncesiyle önce hava takviyesi yaptı. Daha sonra havalandırma boşluğuna iple inen bir itfaiye eri, file yardımı ile kediyi bulunduğu yerden alarak çıkardı. Bir ayağının kırıldığı belirlenen yavru kedi, tedavisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.

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