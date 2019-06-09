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(Havadan Görüntülülerle) Batan 115 metrelik geminin arka bölümü sudan çıkarıldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU Sahili'nde 2017 yılından bu yana yarı batık halde bekleyen "Bereket" adlı kuru yük gemisinin kaptan köşkü ve makine dairesinin bulunduğu arka bölümü dev yüzer vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı....

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU Sahili'nde 2017 yılından bu yana yarı batık halde bekleyen "Bereket" adlı kuru yük gemisinin kaptan köşkü ve makine dairesinin bulunduğu arka bölümü dev yüzer vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Daha önce denizin altında parçalanan geminin diğer parçaları da önümüzdeki günlerde çıkarılacak. 

Zeytinburnu Sahili'nde 2 yılı aşkın bir süredir yarı batık halde bekleyen 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğunda "Bereket" adlı kuru yük gemisinin arka bölümü sudan çıkarıldı. Yarı batık geminin yanına daha önce getirilen dalgıçlar gemiyi su altında kaynak yaparak parçalara ayırmışlardı. Bu kez getirilen "Zakharıy" adlı dev yüzer vinç, geminin arka bölümünü sudan çıkardı. Geminin kaptan köşkü, makine dairesi, yaşam alanlarının bulunduğu bölüm vinçle kaldırılarak yüzer bir römorkun üzerine yerleştirildi. Geminin kalan kısımlarının da sudan çıkarılması bekleniyor. Zeytinburnu Sahil'de demirli olarak bulunan "Bereket" adlı kuru yük gemisi 28 Ocak 2017 tarihinde su alarak hızlı bir şekilde batmıştı. Yapılan incelemede üzerinde personel bulunmayan geminin uzun süredir bulunduğu yerde beklediği ortaya çıkmıştı.

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