(Havadan Görüntülerle) Yeniköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu //Tekrar//
22 Aralık 2016 Perşembe 13:49
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