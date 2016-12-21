(Havadan Görüntülerle) Yeniköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() Yeniköy'de sabah saat 08.20'de Ukrayna Odessa Limanı'ndan harekete ederek Mısır'a giden Panama bandıralı kuru yük gemisi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde konuyla ilgili yapılan yazılı bir açılama yapılarak, "Saat 08:20'de Panama bayraklı, 189 metre boyundaki, 47.500 mton mısır yüklü Star Harmony adlı gemi, İstanbul Boğazı'nı kuzey - güney yönlü geçişi esnasında, Yeniköy önlerinde karaya oturarak tehlikeye maruz kalmıştır. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından derhal seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen kurtarma 3 römorkörü ile kıyem 6 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edilmiştir" denildi.