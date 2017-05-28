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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) SULTANAHMET'TE İLK İFTAR

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) SULTANAHMET'TE İLK İFTAR  Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL()  Ramazan ayının ilk iftarında 30 bin İstanbullu Sultanahmet meydanında buluştu. Fatih Belediyesinin organize ettiği iftar yemeği, geleneksel iftar...

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) SULTANAHMET'TE İLK İFTAR

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) SULTANAHMET'TE İLK İFTAR 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL() 
Ramazan ayının ilk iftarında 30 bin İstanbullu Sultanahmet meydanında buluştu. Fatih Belediyesinin organize ettiği iftar yemeği, geleneksel iftar top atışıyla başladı. Mehter takımının bir gösteri yaptığı iftar yemeğinin açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir “Ramazanın ilk akşamında 30 bin kişiyle bu tarihi meydanda buluştuğumuz için çok mutluyuz.ö dedi. Ramazan bayramının ilk iftarında Sultanahmet meydanında hazırlanan 30 bir kişilik sofraya, İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. İftardan saatler önce Sultanahmet meydanına gelen yoğun kalabalık hazırlanan masalara oturarak iftar saatini beklediler. Fatih Belediyesinin organize ettiği “Devö iftar yemeği iftar saatinin gelmesiyle birlikte 1. Ordu, 23. Tümen , 6. Alay Komutanlığı Hasdal Kışlası'ndan getirilen topun Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından ateşlenmesiyle başladı. Geleneksel top atışının ardından İstanbullular tarihi yarımada da hep birlikte iftar yaptılar. Bu arada top atışı sırasında mehter takımının yaptığı gösteride vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İftar yemeğinin açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir “Ramazanın ilk gününde 30 bin İstanbulluyla bu tarihi mekanda buluşmak bizim için büyük bir mutluluk. Bugün burada dünyanın her yerinden gelen insanlar var. Adeta dünyanın Birleşmiş milletleri olan bu alanda muhteşem bir atmosfer içerisindeyiz. Geçmişte tarihe mal olmuş bu tarihi alanlarda bu Ramazanı geçireceğiz. Burada hedefimiz artık unutulmaya yüz tutmuş ramazanın güzelliklerinin yeniden yaşanmasıdır" dedi.

Görüntü dökümü:
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(HAVADAN GÖRÜNTÜ)
Meydandaki iftarın havadan  görüntüsü
-İftardan görüntüler 
(AKTÜEL)
-Mustafa Demir'in konuşması
-Genel ve detaylar 
 

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