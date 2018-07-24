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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) KADIKÖY'DE POLİS DENETİMİ 1 HD

Kadıköy'de polis denetimi   Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN /İSTANBUL ()-KADIKÖY, Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm bölgesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik asayiş denetimi yapıldı. Metruk binalarda yapılan aramalarda...

Kadıköy'de polis denetimi

 

Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN /İSTANBUL ()-KADIKÖY, Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm bölgesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik asayiş denetimi yapıldı. Metruk binalarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde Fikirtepe kentsel dönüşüm alanında uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet polisler ile özel harekat polisleri görev alırken, bir polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan evler ve sokak üzerinde şüpheli görülen kişiler polis tarafından incelendi. Bir adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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