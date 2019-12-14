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(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA SICAK HAVA KEYFİ (3)
Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Cengiz ÇOBAN- Zeki GÜNAL - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL - YAZDAN kalma hava İstanbulluları sokağa döktü. İstanbul'da kış ayını geçirmesine rağmen sıcaklık düşmedi. Aralık ortasında bugün sıcaklık...
GENEL 14.12.2019, 17:55
Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Cengiz ÇOBAN- Zeki GÜNAL - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL - YAZDAN kalma hava İstanbulluları sokağa döktü.
İstanbul'da kış ayını geçirmesine rağmen sıcaklık düşmedi. Aralık ortasında bugün sıcaklık 20 dereceyi buldu. Güneşi gören İstanbullular sokaklara akın etti. Beyoğlu İstiklal Caddesi tıklım tıklımdı. Caddede adeta insan seli oluştu. Gezmeye çıkanlar nedeniyle özellikle Boğaz'da sahil şeridinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul genelinde de trafik yoğunluğu İBB'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 55'e çıktı. Sahillere akın geden vatandaşlar ise sıcak havanın keyfini çıkardıklarını belirttiler.
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