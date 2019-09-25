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(Havadan görüntülerle) HAYDARPAŞA GARI'NIN SİMGESİ OLAN SAAT YERİNE MONTE EDİLDİ
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL- Restorasyon çalışmaları devam eden Haydarpaşa Garı'nın sembollerinden olan saat, yeniden eski yerine monte edildi. Tarihi gardaki çalışmalar havadan görüntülendi Yangın...
GENEL 25.09.2019, 10:56
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-
Restorasyon çalışmaları devam eden Haydarpaşa Garı'nın sembollerinden olan saat, yeniden eski yerine monte edildi. Tarihi gardaki çalışmalar havadan görüntülendi
Yangın sonrası restorasyon çalışmalarının başladığı Haydarpaşa Garı'nda önemli bir aşama tamamlandı. Garın simgesi olan saat yerine monte edildi. Çatı kısımlarının onarımı da büyük ölçüde tamamlandı. Haydarpaşa Garı'nın adım adım eski görünümünü kazanmaya başladığı gözlendi. Tarihi gardaki restorasyon çalışmaları havadan da görüntülendi.
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