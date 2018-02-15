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(Havadan Görüntülerle) Akıllı yüzer iskele törenle denize indirildi

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul Şiddetli lodosta batan Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan 81 metre uzunluğundaki akıllı yüzer iskele suya indirildi. İskelenin iç aksamı ile ilgili çalışmaların devam ettiği, iskelenin Nisan...

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul Şiddetli lodosta batan Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan 81 metre uzunluğundaki akıllı yüzer iskele suya indirildi. İskelenin iç aksamı ile ilgili çalışmaların devam ettiği, iskelenin Nisan ayının ortalarında faal olarak çalışmaya başlayacağı öğrenildi. "İSTANBUL'U YANSITACAK BİR İSKELE OLACAK Konu ile ilgili bilgi veren Şehir Hatları kaptanlarından İlker Çetin iskelenin teknik özelliklerini anlatarak iskelenin milli ve yerli imkanlarla yapıldığını söyledi. İskelede engellilerin girişi için olanakların arttırıldığını belirten Çetin, "Nisan ayının ilk haftaları gibi faaliyete geçirilmesini planlıyoruz. Şu anki iskelemiz 3 gemide aynı anda yolcu alıp yolcu tahliye edebilecek özellikte. Çok daha rahat olacak. Bekleme salonları açısından da çok daha uygun bir iskele olacak. Son teknoloji ürünü akıllı bir iskele olacak. Biz de defalarca bu iskeleye yanaşıp kalkacağız. İstanbul'u yansıtacak bir iskele olacak" dedi. 2 AY SONRA HİZMETE AÇILACAK İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, inşa edilen iskele yaklaşık 2 ay sonra İstanbulluların hizmetine sunulacak. Deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskele 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre yüksekliği bulunan yeni yüzer iskelenin ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre. Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskele, toplamda 2 bin 236 metrekarelik bir alanı kapsıyor.

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