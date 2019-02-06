Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu oldu. Çipras'ın ziyareti öncesinde Heybeliada'da iskeleden itibaren polisin geniş güvenlik önlemi aldı. Heybeliada Ruhban Okulu ve çevresindeki hareketlilik havadan görüntülendi.
(HAVADAN GÖRÜNTÜ ) YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS RUHBAN OKULUNU ZİYARET EDİYOR -2
Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu oldu. Çipras'ın ziyareti öncesinde Heybeliada'da iskeleden itibaren polisin geniş güvenlik önlemi aldı. Heybeliada...
06 Şubat 2019 Çarşamba 15:24
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