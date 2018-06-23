İSTANBUL, () CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimi öncesinde düzenlenen son mitingi için Maltepe Miting alanında toplanmalar sürüyor. Alan ve çevresindeki son durum saat 12.00 sıralarında havadan fotoğraflandı.
(Havadan Görüntü) Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi için alanda toplanmalar sürüyor
İSTANBUL, () CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimi öncesinde düzenlenen son mitingi için Maltepe Miting alanında toplanmalar sürüyor. Alan ve çevresindeki son durum saat 12.00 sıralarında havadan fotoğraflandı.
23 Haziran 2018 Cumartesi 13:15
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.