Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL() İSTANBUL Boğazı'nda İstinye-Çubuklu arasında arabalı vapur seferleri başlıyor. 7-8 dakika sürecek seferleri için tüm çalışmalar tamamlandı. Hattın ne zaman halkın kullanımına açılacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. İSKELELER VE GİŞELER HAZIR, ARABALI VAPURLAR GELDİ İstanbul trafiğinin yükünü azaltmak için yapın çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor. İstinye ve Çubuklu arasında hizmet verecek arabalı vapur hattı çalışmalarında sona gelindi. Proje kapsamında İstinye ve Çubuklu'daki iskeleler tamamlandı. Gişelerin yerleştirildiği hatta çalışacak 2 arabalı vapur İstinye iskelesine getirildi. 3 arabalı vapurun çalışacağı hatta, 20 dakikada bir karşılıklı sefer yapılacağ, yolculuk süresinin 7-8 dakika olacağı öğrenildi. Proje kapsamında bu hatta yılda 1 milyon aracın taşınması planlanıyor. NE ZAMAN AÇILACAĞI YAKINDA AÇIKLANACAK İstanbul en yoğun iş merkezlerinden biri olan Maslak çevresi ve köprü yollarını rahatlatması beklenen yeni projede son detayların yapıldığı belirtildi. Hattın kesin açılış tarihinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
(Havadan Görüntü) İstanbul Boğazı'na arabalı vapur hattı çalışmaları tamamlandı; yılda 1 milyon yolcu taşıyacak
Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL() İSTANBUL Boğazı'nda İstinye-Çubuklu arasında arabalı vapur seferleri başlıyor. 7-8 dakika sürecek seferleri için tüm çalışmalar tamamlandı. Hattın ne zaman halkın kullanımına açılacağı ise önümüzdeki...
10 Şubat 2017 Cuma 13:26
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