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(Havadan fotoğraflarla) Onlarca araçla "Geç tebliğ" protestosu

GENEL 16.01.2020, 14:19
(Havadan fotoğraflarla) Onlarca araçla "Geç tebliğ" protestosu

Beyza Nur Güler-Buğra BENLİOĞLU-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL, ()  TURİZM taşımacılığı yapan şirketler ve şoförler, kesilen trafik cezalarının geç tebliğ edildiğini öne sürerek eylem yaptı. Hasdal-Kemerburgaz arasında hız sınırının 70 kilometre olduğu yolu kullanan sürücülere kesilen EDS cezalarının, aylar sonra tebliğ edildiğini belirten turizm taşımacılığı şirketleri ve şoförleri, Atatürk Havalimanı karşısında yaptıkları basın açıklaması yaptı. Grup, cezaları ve hız limitini protesto etmek için konvoy halinde İstanbul Havaalanı'na ilerledi.

“CEZALARI ÖDEMEK İÇİN İKİ ARABASINI SATTI, ŞİMDİ EVİNİ SATILIĞA ÇIKARTIYOR"
Eyleme destek veren Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Benzer mağduriyetlere daha önce FSM Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergah ihlali yapan sürücülerde gördük. Onlarla ilgili yasal düzenleme yapılırken, o dönem İBB adayı olan Sayın Binali Yıldırım dedi ki, 'Cezaların bildirim süresi çok uzun. İki yıla varan bildirim süresi olmaz, bunu öne çekeceğiz.' fakat unutuldu. Bu cezaların mağdurları da, İstanbul Havaalanı yapılırken, hafriyat kamyonları fazla hız yapıp kazalara neden olmasın diye konulmuş. 70 km hız sınırı değiştirilmedi. Orası bölünmüş yol. 3 şerit geliş, 3 şerit gidiş emniyet şeritleri ile 4'er şeritlik otoyol olmasına rağmen hız sınırı 70. Oysa İstanbul'un içinde sahil yolunda, E-5'te bile bu sınır 80 km. Üstelik bu hız sınırını gösteren tabelalar da görüntü büyüklükte ve dikkat çekici değil. Bu mağduriyetin sebebi, burada aylarca, oradan geçen vatandaşlar cezaya muhatap olduklarından haberdar olmadıkları için, bazen de birkaç kilometre  arayla aynı dakikalar içinde cezaya muhatap kılınmışlar. Ortaya çıkan durum bu. Bu buzdağının görünen kısmı. Aralık ayına kadar olan cezalar geldiğinde herhalde bu çantaya sığmayacak. Bunlar ödenir boyutta değil. Bu insanlar turizm hizmeti yaparken, evine ekmek götürürken, ocakları adeta söndürülüyor. Araç sahibi, şu dosyada gördüğünüz cezaları ödemek için iki tane arabasını sattı. Ve ertesi gün bir tomar daha ceza geliyor. Şimdi evini satılığa çıkarttı. Bu cezalar ödenemez" ifadelerini kullandı.

"ARABALARIMI SATSAM ÖDEYEMEM"
Nisan ayından beri turizm taşımacılığı yaptığı öne süren Ahmet Malkadı, "9 aydır gidip geliyoruz, hiçbir şeyden haberimiz yok. Aralık ayında bize, geçtiğimiz Nisan ve Mayıs aylarına ait kesilen trafik cezaları toplu olarak tebliğ edilmeye başlandı. Bize bunlar Nisan ayında tebliğ edilseydi, siz hızlı gidiyorsunuz yavaş gidin denilseydi, Mayıs'ta frene basardık. Bize 9 ay haber vermeden aylarca cezaları yememizi bekleyip, sonra da Aralık'ta cezaları önümüze koymak tuzak kurmaktır. Devlet tuzak kurmaz. Bu yolda hız sınırı düzenlemesi yapılmasını, geç tebliğ edilen cezaların affedilmesini, ödenmiş olanların iade edilmesini istiyoruz. Biz iş yapıyoruz, turizm esnafıyız. Turistler havaalanına gidiyor, dolayısıyla bir an önce uçaklarına yetişmek istiyorlar. Biz onlara mı uyacağız, trafik cezalarına mı maruz kalacağız. Mağdur olan yüzlerce esnaf var. Bu konuda yetkililerin sesimizi duyup acil bir düzenleme yapmasını istiyoruz. Benim şirketimin e-devletine her gün 10-15 tane ceza ilave oluyor. Sadece iki aya ait ceza tutarım 700 taneyi buldu. Ben 9 ay boyunca demek ki 2 bin 500 tane ceza yemişim. Arabalarımı satsam ödeyemem" dedi. 

"MERTER GİBİ YERDE 80 OLAN HIZ LİMİTİ BÖLÜNMÜŞ YOLDA 70"
Havaalanı güzergahında alt geçit, üst geçit ya da okul olmamasına rağmen hız sınırının 70 olmasına anlam veremediğini ifade eden Mecit Ceylan ise, "Şu an  4. ve 5. ayda gelen ceza miktarı 242 adet. Bunları biriktirip 12. ayda gönderdiler bize. 4. ayda yazılan ceza 5. ayda gelmiş olsa biz de şoförlerimiz ile toplantı yapacağız diyeceğiz ki, arkadaşlar burada böyle bir usulsüzlük var, dikkatli olun. Şimdi  şoförüme cezan geldi diyorum, 'Ağabey ben ödedim' diyor ama ödedikleri park cezası vs. şoförümde 45-50 arası ceza var. Çok mağduruz. Daha dün turist götürüyordum, havaalanının otobüsleri, hafriyat kamyonları vızır vızır geçiyor, bana turist diyor ki 'go go' kamyonu, otobüsü gösteriyor. Geçmiş olduğumuz güzergahta bir alt geçit, üst geçit, yaya geçidi yok, okul yok. Merter gibi yerde 80 kilometre olan hız sınırı bölünmüş yolda 70. 74 ile bile ceza geliyor. Bu vicdansızlıktır" şeklinde konuştu.  

(FOTOĞRAF)


 

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