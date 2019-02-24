Murat SOLAK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,() İSTANBUL'da kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul’un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. Tarihi Yarımada'daki beyaz örtü havadan fotoğraflandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yollarda trafiğe çıkan araçların az olduğu görüldü. Ara sokaklarda araçlar çıkmakta zorlandı. Kar metrobüs duraklarında vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim'de sabah erkenden işlerine giden bazı vatandaşlar kaygan yolda yürümekte zorluk çekerken, bazı vatandaşlar karın keyfini sürdü. Taksim Meydanı'na gelenler selfie çekti. Kar yağışının etkisini sürdüreceği öğrenildi.
(Havadan fotoğraflarla) Kar, İstanbul'u beyaza bürüdü (2)
Murat SOLAK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,() İSTANBUL'da kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul’un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. Tarihi Yarımada'daki...
24 Şubat 2019 Pazar 10:05
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