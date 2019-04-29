 (Havadan fotoğraflarla) Kadıköy sahili de turuncuya büründü

Mustafa BAKIRHAN- Ali Kerem BENGİ- Anıl UÇAN/İSTANBUL, () KADIKÖY Fenerbahçe sahilinin turuncuya bürünmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Fenerbahçe sahil boyu deniz turuncuya döndü. Denizin renk değiştirmesinin nedeninin 'kırmızı gelgit' olayı olduğu belirtiliyor. Kıyı şeridinde oluşan manzara havadan da görüntülendi. Benzer durum Silivri ve Büyükçekmece sahilinde de ortaya çıkmıştı.

Silivri Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denilmişti: "Deniz üzerinde gözlemlenen renk değişikliği hususuna istinaden Müdürlüğümüzce bir teknik inceleme yapılmıştır. Genellikle İlkbahar ve Yaz aylarında hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerine dönmesi ve deniz suyunun ısınması nedeniyle plankton sayısı artmaktadır. RED-TIDE (kırmızı gelgit) denilen bu biyolojik olayda deniz rengi dönem dönem değişebilmekle beraber, bazen yeşilimsi bazen kiremit rengi bazen de sarı olabilmektedir. Bu kapsamda; mevcut durumda herhangi bir deniz kirliliğinin söz konusu olmadığı düşünülmektedir"

(FOTOĞRAF)

