Flaş HaberOrgan'ize ol, bağışla, bir hayat kurtar
Son Dakika
(havadan fotoğraflarla) - İstanbul ormanları sonbaharın renklerine büründü
İstanbul'un ormanları mevsimin sonbahar olmasıyla sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen fotoğraflara yansıdı. İstanbul'un ormanlarında sonbahar güzelliği yaşanıyor. Mevsimin...
GENEL 07.11.2019, 09:35
İstanbul'un ormanları mevsimin sonbahar olmasıyla sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen fotoğraflara yansıdı.
İstanbul'un ormanlarında sonbahar güzelliği yaşanıyor. Mevsimin sonbahar olmasıyla ormanlar sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen fotoğraflara yansıdı. Ağaç yapraklarında ortaya çıkan farklı renk tonları eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.
İstanbul'un ormanlarında sonbahar güzelliği yaşanıyor. Mevsimin sonbahar olmasıyla ormanlar sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen fotoğraflara yansıdı. Ağaç yapraklarında ortaya çıkan farklı renk tonları eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Kasım 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:35
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5