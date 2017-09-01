(Havadan fotoğraflarla) - İstanbul'da kaçak kurban kesimleri

Ali AKSOYER/İSTANBUL() KURBAN bayramının 1.günü kesim merkezlerinde kuyrukların uzaması üzerine, bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek için boş alanlara yöneldi. Sultangazi'de bulunan boş bir alan ise adeta kurban kesim merkezi haline geldi. Aynı bölgede hayvan satışının da yapıldığı görüldü.

Kurban Bayramında kurban satış yerlerindeki kesim merkezlerinde uzun kuyruklar oluşunca vatandaşlar her yıl olduğu gibi yine boş alanlara yöneldi. Beklemek istemeyen kurban sahipleri hayvanlarını getirdikleri boş alanlarda hijyenik olmayan şartlarda keserek, leğenlere koydukları eteleri yol kenarında park ettikleri otomobillerine taşıdılar. Sultangazi bölgesinde bulunan boş bir alanda Kurban Bayramının 1.günü adeta bir kesim merkezi haline geldi. Kurbanlarını kesenler, ı parçalara ayırarak arabalarına taşıdılar. Aynı bölgedeki hareketlilik, kurbanlık satıcılarını da burada topladı.

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