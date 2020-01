(Havadan fotoğraflarla) - Fikirtepe'de boşaltılan binalarda yaşamaya devam ediyorlar

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () KADIKÖY Fikirtepe'de 2012 yılında imzaları atılan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yıkılan evlerin sahipleri, projelerin başlamamasından şikayetçi. Firmaların vaatlerini yerine getirmediğini söyleyen ev sahiplerinin bir kısmı kirada kalıyor, bir kısmı ise kalacak yerleri olmadığı için köylerine yerleşti. Bazıları ise boşalttıkları harabe evlere tekrar yerleşmek zorunda kaldı.Terk edilmiş binalar içine yabancı uyruklu kişilerin girmesi ve giderek artığı ileri sürülen olaylar nedeniyle mahalle sakinleri tepkili.

Fikirtepe'de 8 yıl önce müteahhitlik firmaları ile ev sahipleri arasında kentsel dönüşüm projesi için anlaşma yapıldı. Atılan imzalar sonrası başlayan inşaat çalışmalarıyla birlikte binlerce ev boşaltıldı, bazı evler ise yıkıldı. Ancak bazı projelerin hayata geçmemesi nedeniyle çok sayıda ev sahibi mağdur oldu. Kimi ev sahipleri ise hisselerini sattı. Kiralık evlere taşınan bazı ev sahipleri ise firmaların vaat ettikleri kira yardımlarını alamadıkları için kiralarını ödeyemez hale geldi, bazıları ise boşalttıkları harabe evlere tekrar yerleşti. Bazı ev sahipleri ise boşalttıkları daireleri kiraya verdi.

MAHALLE SAKİNİ ÇİÇEK: DEPREM OLSA BÜTÜN BİNALAR YIKILIR

‘’Doğduğumdan beri Fikirtepe’de yaşıyorum. 10 yıldır Kentsel Dönüşüm sebebiyle mağduruz. " diyen mahalle sakinlerinden Abdullah Çiçek, şunları söyledi:

"Sadece ben değil burada yüzlerce kişi mağdur. İnsanların çoğu buradan çekti gitti. Kiraya giden insanlar, kiralarını dahi alamıyorlar. Alamadıkları için o da perişanlık çekiyor. Bu binada 4 tane kiracım vardı. Kentsel Dönüşüm’den ötürü boşalttık. Sırf tinerciler, baliciler, uyuşturucu bağımlıları girmesinler, diye kapıya kilit taktım. 10 yılda 4 dairenin kira hesabını yapabilir misin? Şu an deprem ülkesiyiz. Her an deprem olma ihtimali var, Elazığ’da olduğu gibi. Şuradaki çoğu bina 50-60 yıllık. Şurada bir deprem olsa bütün bu binalar yıkılır. Hep çürük betonlar. 10 sene önce şuradan 4 tane kira gelirim vardı. Sadece benim gibi yüzlerce arkadaşım var burada. Buradaki gelirimizle icabında bir sıkıntımızı gideriyorduk. Buradaki herkeste olduğu gibi maddi olarak sıkıntımız var. ‘’

KİRAMIZ VERİLMEDİĞİ İÇİN GİDEMİYORUZ

Başka bir mahalle sakini de "Her ay burada bir yangın oluyor. Tinerciler var mahallemizde. Çocuklarımız burada oynarken tinerciler birbirlerine ateş ediyorlar. Hiçbirimizin evi depreme dayanıklı değil. Her tarafı çatlamış durumda. Biz 6 katlı bir binada oturuyoruz. Evimizi bırakıp gidemiyoruz, çünkü gittiğimiz zaman kiramızı ödemeleri gerekiyor. Vermedikleri için gidemiyoruz.Gidersek kiramızı nasıl ödeyeceğiz ? Bu çatlak evde oturmak zorunda kalıyoruz. Elazığ’da deprem oldu. Aynı şekilde Fikirtepe’de deprem olsa evlerimiz yıkılır. Bir an önce yetkililerin bu işe el atmasını istiyoruz. ‘’ dedi.

