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(Havadan fotoğraflarla) Fatih Camii avlusunda binlerce kişi oruç açtı

Ali AKSOYER/İSTANBUL()-FATİH Camii'nin avlusunda Fatih Belediyesi ve Kızılay tarafından iftar yemeği verildi. İftarda İstanbullular cami avlusunu doldururken masalar yetersiz kalınca oruçlar çimenler üzerinde açıldı. Fatih Belediyesi ile...

(Havadan fotoğraflarla) Fatih Camii avlusunda binlerce kişi oruç açtı

Ali AKSOYER/İSTANBUL()-FATİH Camii'nin avlusunda Fatih Belediyesi ve Kızılay tarafından iftar yemeği verildi. İftarda İstanbullular cami avlusunu doldururken masalar yetersiz kalınca oruçlar çimenler üzerinde açıldı.
Fatih Belediyesi ile Kızılay Fatih Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği iftar yemeği için Fatih Camii'nin avlusu ve çevresi yemek masaları ile donatıldı. İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği yemekte masalar yetersiz kalınca vatandaşlar yemeklerini alarak yeşil alanlarda iftar saatinin gelmesini bekledi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve Kızılay Fatih Şubesi Başkanı Mustafa Türk'ün de katıldığı iftar programında ezanın okunması ile birlikte oruçlar açıldı. Binlerce kişinin iftar açtığı program havadan da görüntülendi.
(FOTOĞRAF)

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