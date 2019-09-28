(havadan fotoğraflarla) Esenyurt'ta hasarlı binadan eşyalar alınıyor 

Alper KORKMAZ-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,()SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Esenyurt'ta hasar gören binadan eşyalar alınıyor.

Depremin ardından Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada hasar meydana gelmiş ve bina belediye ekiplerince mühürlenmişti. Sabah saatlerinde binaya gelen vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi Zabıta ekiplerinin kontrolünde binadan eşyalarını almaya başladılar. Bina sakinleri taşınırken belediyeye ait ekipleri de riskli görülen yapıdan karot örneği aldı. Binanın akibeti yapılan testlerin ardından belli olacak.

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