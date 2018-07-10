(Havadan Fotoğraflarla) Çorlu'da meydana gelen tren kazası sonrasında yol yapım çalışmaları devam ediyor
10 Temmuz 2018 Salı 14:29
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