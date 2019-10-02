 (Havadan fotoğraflarla) CHP'li belediyeye "Hayvan barınağı" tepkisi

İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE Atakent Mahallesi’nde, etrafında toplu konutlar ve 4 okulun bulunduğu bölgeye “Hayvan Rehabilitasyon Merkezi" yapılacağını öğrenen çevre sakinleri, arazinin yeşil alan kalmasını isteyerek projeye tepki gösterdi. Hayvan Rehabilitasyon Merkezinin yerleşim alanlarının dışında yapılması gerektiğin belirten çevre sakinleri, Küçükçekmece Belediyesi'nden çözüm istedi.



Okullar bölgesinde bu merkezin yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Sibel Yeniaras, "Ben de bu bölgede yaşıyorum. 2 çocuk annesiyim. Çocuklarım için daha ferah, daha yaşanabilir bir yerde yaşamak istediğimiz için bu bölgeyi tercih ettik fakat görüyorsunuz hayvan barınağı ön tarafımızda, çöp arıtma tesisi arka tarafımızda, zaten çöp arıtma tesisinin kokusundan duramazken, bir de şimdi hayvan barınağı. Evet yapılsın. Tabii ki yapılsın fakat bu kadar yoğun yerleşimin, okulun olduğu bir bölgeye değil. Evet hayvanlar da mağdur olmasın ama bizim çocuklarımız da mağdur olmasın" şeklinde konuştu.



Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin yapılacağı alanın karşısındaki sitede oturan Atilla Ceylan, “Bizim gibi birçok insanın burada şikayeti var. Evet toplumsal olarak hayvanlara yardımcı olmalıyız. Onlara tabii ki bütün imkanları vermeliyiz ama burada çoluk çocuğun olduğu bir yerde değil ve görüyorsunuz sol tarafta 4 tane okul var. Bu okullar varken bu kadar yakın bir yere hayvan barınağı yapılmasını, biz site sakini olarak istemiyoruz. Böyle bir şikayetimiz var. Belediyeden buna acil bir çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

"YAPILSIN AMA YERLEŞİM ALANLARININ İÇİNE DEĞİL"

Çevre sakinlerinden Canan Doğancıoğlu da , şunları söyledi:

"Biz bu projeye başlanırken, belediyeden ilk önce burasını yeşillendirme alanı olacağını duyduk ve kaldı ki arkasında çok büyük, lüks bir proje var ve insanlara burada göletlerin yapılacağını, yeşillendirme alanı olduğunu söylediler. Bir hafta öncesine kadar da bu böyleydi. Belediyemiz bunun bir hayvan hastanesi olacağını söylüyor ama hayvan rehabilitasyon merkezi olacağını bizzat sağlık işleri müdüründen öğrendik. Ve yaralı hayvanların rehabilite edileceğini, görünüşü bozmayacağını söyledi fakat burada bu yapıldığı zaman muhakkak ki ses ve koku site sakinlerini çok çok rahatsız edecek. Ve çevrede pek çok okul bulunmakta, on binlerce insan yaşamakta. Belediyemizin bu konuya çözüm bulmasını istiyoruz çünkü burada en yüksek vergiyi ödüyoruz. Hayvan hastanesi yapılsın, rehabilitasyon merkezi yapılsın. Asla karşı değiliz ve destek olmaya da hazırız ama buraya değil. Yerleşim alanlarının içine değil. Şehrin daha dışındaki yerlere bu yapılabilir. Bir an önce çözüm bulunmasını ve bu projenin iptalini talep ediyoruz. Çünkü çevremizin ihtiyacı olan bir hayvan hastanesi ya da barınak değil; yeşillik alanlar, çocuklarımızın oynayabileceği, okuldan velilerin çıkınca oturup dinlenebileceği bir alan olmasını istiyoruz."

"HAYVAN HAKLARINA KARŞI DEĞİLİZ AMA UYGUN BİR YERDE YAPILMALI"

Hayvan rehabilitasyon merkezlerine karşı olmadığını fakat uygun bir yerde inşa edilmesi gerektiğini dile getiren İsmet Çolak da "Biz de aynı dertten mustaribiz. Hemen barınağın ya da hayvan hastanesinin yapılacağı yerin karşısında oturuyoruz. Tabii ki hayvan haklarına karşı değiliz ama uygun bir yerde yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü kahvaltı yaparken çocuğumuzla, kanlar içinde buraya gelmiş bir hayvan görmek istemiyoruz. Zaten yeni bir deprem yaşadık, toplanma alanı ile ilgili de sıkıntımız var. Burada 5 milyon gibi bir nüfus yoğunluğu var. Böyle bir yeşil alan yapılması gerekirken neden hayvan hastanesi yapılıyor? Belediyeden bunun düzeltilmesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Belediyesi'nden alanın hayvan barınağı değil hayvan hastanesi yapılacağı öğrenildi. Belediye yetkilileri, projenin yazılı açıklamayla duyurulacağını kaydetti.

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