(havadan fotoğraflarla) Arnavutköy'de fabrika yangını (2)

Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE - Taylan ERGÜN - Emin YEŞİL - İstanbul - ARNAVUTKÖY'de 4 katlı fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada yangın çıktı. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski bulunduğu kaydedildi. İtfaiyenini yangına müdahalesi sürüyor.

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