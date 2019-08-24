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Havadan fotoğraflar/ Sarıyer'de kolonları patlayan binanın tahliyesine başlandı
GENEL 23.08.2019, 09:46
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