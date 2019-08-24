banner325

Son Dakika

Havadan fotoğraflar/ Sarıyer'de kolonları patlayan binanın tahliyesine başlandı

GENEL 23.08.2019, 09:46
Havadan fotoğraflar/ Sarıyer'de kolonları patlayan binanın tahliyesine başlandı

Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Ağustos 2019
İmsak 04:42
Güneş 06:15
Öğle 13:12
İkindi 16:57
Akşam 19:58
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3