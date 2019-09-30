havadan fotoğraflar / Metrobüste yangın; seferler aksıyor (2)



Özgür EREN - Ersan SAN - İstanbul - Darülaceze durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

