(Havadan fotoğraflar)- Hafriyat kamyonlarına takip cihazları böyle takılıyor, kamyonlara denetim sürüyor
22 Mart 2018 Perşembe 15:23
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