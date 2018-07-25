(Havadan ek fotoğraflar) - 119 yıllık "Hamidiye Su Terazisi" restore edilecek
25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:04
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