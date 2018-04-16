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Havacılıkta eğitim "sanal" olacak

Tolga Özbek / İstanbul, 16 Nisan () – Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği (IATA) tarafından organize edilen "Global Eğitim Ortağı Konferansı" İstanbul’da başladı. Toplam 200’ün üzerinde havayolu eğitim müdürünün katıldığı...

Havacılıkta eğitim "sanal" olacak

Tolga Özbek / İstanbul, 16 Nisan () – Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği (IATA) tarafından organize edilen "Global Eğitim Ortağı Konferansı" İstanbul’da başladı. Toplam 200’ün üzerinde havayolu eğitim müdürünün katıldığı Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğundaki toplantıya gelecek nesil teknolojiler damga vurdu.

IATA her yıl 100 binden fazla havayolu çalışanına eğitim veriyor. Yaklaşık 10 milyon çalışana sahip sektör, yıllık olarak eğitime yaklaşık 20 milyar dolar harcıyor. Havayollarında güvenlik ve kalitenin artırılması için IATA her yıl 100 binden fazla sektör çalışanına eğitim olanağı sunuyor.

Schvartzman: Gelecek sanal eğitimde

Eğitim kalitesini yükseltmek ve maliyetlerini düşürmek için gelecek nesil teknolojilere büyük önem verdiklerini söyleyen IATA Avrupa Bölge Başkanı, Rafael Schvartzman, “E-learning olarak adlandırılan uzaktan dersler, Sanal Gerçeklik gözlükleri artık eğitimimizin bir parçası. Bu tür teknolojiler sayesinde eğitim kalitesinde önemli artış yakaladık. Maliyetlerimizi de ciddi olarak düşürdük. Gelecekte havacılıktaki tüm eğitim programı sanala kayacak” dedi.

Eğitim ve güvenlik

Açılışın sponsorluğunu yapan Türk Hava Yolları’nın bu konuda çok önemli adımlar attığını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “THY’nin ve tabii ki sektörün kalifiye insan gücüyle gelişimine katkı sağlamak adına bilfiil desteklediğimiz Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin bu ev sahipliği inanıyorum ki, Türk Sivil Havacılığı’na önemli ölçüde katma değer sağlayarak, Akademinin, alanında öncü bir öğrenme ve inovasyon merkezi olduğu gerçeğini bir kez daha tescillemiş olacaktır” diye konuştu.

60 ülkeden 200’ün üzerinde temsilcinin katılımı ile havacılık ve sektörel eğitimlerle ilgili uluslararası paneller ve konuşmaların yapılacağı etkinlikte IATA Eğitim ödülleri de sahiplerini bulacak. Toplantı toplam 3 gün sürecek.

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