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Havacılık tutkunu Kaan, kanseri sevgiyle yendi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Kaan Balkan, 3 yıl süren yoğun tedavi sürecinin ardından bir kanser türü olan Nörofibromatozis (NF) tip 1 hastalığını yendi. Sevgi ve moral sayesinde sağlığına kavuştuğunu ifade eden...

GENEL 10.11.2019, 09:30

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Kaan Balkan, 3 yıl süren yoğun tedavi sürecinin ardından bir kanser türü olan Nörofibromatozis (NF) tip 1 hastalığını yendi. Sevgi ve moral sayesinde sağlığına kavuştuğunu ifade eden lise son sınıf öğrencisi Kaan, uçak bakım bölümünü bitirdikten sonra sivil havacılık okumak istiyor.
 
Çocukluğundan beri havacılık ve uçak tutkusu olan Kaan Balkan, Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Bölümü 3'üncü sınıfta okurken, derisinde oluşan kahverengi lekeler, karın ağrısı, kilo kaybı ve bağırsak atakları gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Kaan, daha önce hiç duymadığı deri ve sinir sistemini birlikte etkileyen hastalıklar arasında gösterilen bir kanser türü NF tip 1 hastası olduğunu öğrendi. Hastalığı nedeniyle hızla kilo kaybettiğini söyleyen Kaan, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 buçuk ay kaldığını ve ince bağırsağında 70 santimetrelik bir kitle saptandığını belirterek,  Çok iştahsızdım. İlk başta 10 kilo kaybettim. Lise 3'e başlamıştım. Vücudun dışında leke ve et benleri oluşuyordu. Bu hastalıkta iç organlarda mide ve bağırsakta da aynı belirtiler oluyor. Hastaneye yatınca 2 yıl okula gidemedim. Önce tüberküloz şüphesi vardı. Çekilen filmlerde tüberküloz olmadığı anlaşıldı. İnce bağırsağımda kitle olduğunu saptadılar ama çok zayıf olduğum için hemen ameliyata alamadılar. Kilo almam için damardan ek gıda verdiler. 5.5 ay hastanede kaldım. İnce bağırsaktaki 70 santimetrelik kitle alındı. Ameliyattan sonra onkolojide 6 ay süresince tedaviye devam ettim. 6 doz ilaçla birlikte kemoterapi aldım dedi.
EN GENÇ NF TİP 1 HASTASI OLDU
İnce bağırsakta kitleye sahip en genç NF tip 1 hastasının 47 yaşında olduğunu dile getiren Kaan, dünyadaki en genç tip 1 hastası olduğunu söyledi. Ameliyattan önce 48 kiloya kadar düştüğünü anlatan Balkan, şu anda 1.80 cm boyunda ve 61 kilo ağırlığında olduğunu söyleyerek şöyle konuştu
Psikolojik olarak büyük çöküntü yaşadım. Hastaneye yattığımda arkadaşlarımın telefonlarına yanıt vermiyordum. Kemoterapi alırken saçlarım döküldü. Herkes bana ölecekmişim gibi bakıyordu. Çok üzülüyordum. Arkadaşlarım ile ailemin desteği ve onların sevgisi sayesinde ayakta kaldım. Şimdi 3 ayda bir kontrollere gidiyorum. Hastalığı etkileyen faktörler arasında stres ve düzensiz beslenme geliyor. Okulu bitirince bölüme girip giremeyeceğimi düşünüyor, endişeleniyordum. Lise 3'teydim. Hasta olunca iki yıl ara verdim. Şimdi iyileştim ve son sınıfta okula devam ediyorum. Haftanın 3 günü havaalanında staj yapıyorum. Lise bitince yine sınava gireceğim sivil havacılık okumak istiyorum.
HAYALİNDEKİ BÖLÜMÜ BIRAKMADI 
Hastalığın teşhisi konulunca öğretmenlerinin bu bölümü bırakmasını tavsiye ettiğini anlatan Kaan Balkan, hiç vazgeçmediğini ve okumayı hayal ettiği bölümü bırakmadığını vurguladı. Balkan, Bu bölümü çok istiyordum. Amacım iyileşip okula devam etmekti. Motorların bazı parçalarını söküp takıyoruz. Motor bakımı, yağ kontrolü ile ilgileniyoruz. Hastalığım okuluma engel olmadı. Ameliyat nedeniyle ağır kaldırmam yasak. Yine de ofiste çalışıyor ve havaalanında bulunmaya devam ediyorum. Bu nedenle eğitimime sivil havacılıkta devam edeceğim diye konuştu.

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