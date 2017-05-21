Havacılık Parkı'ndaki uçaklar, klasik otomobillerle buluştu

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı'ndaki uçaklar, düzenlenen etkinlikte klasik otomobillerle buluştu.Anadolu Üniversitesi ile AutoShow26 Otomobil Sporları ve Yardımlaşma Derneği tarafından 'Gökyüzünün klasikleri karadakilerle buluşuyor' adlı etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı'nda sergilenen aralarında savaş uçaklarının da bulunduğu 19 uçağın yanına 23 klasik otomobil getirildi. Etkinlikte, üniversite öğrencileri tarafından Havacılık Parkı'ndaki atölyelerde ilk ve ortaokul öğrencilerine model uçak yapımı gösterildi, uçakların nasıl uçtuğu anlatıldı.Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Naci Gündoğan da uçakların yanında sergilenen klasik otomobilleri inceledi, araç sahipleriyle sohbet etti. Rektör Prof.Dr. Gündoğan etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Temel amacımız; havacık tutkunlarıyla klasik otomobil tutkunlarını buluşturmak. Havacılık parkımız yıllardır Eskişehir'e, hem de Türkiye'ye hizmet veren önemli bir park. Burada 1950'li, 60'lı yılların uçakları yer alıyor. Bugünkü etkinlikte hem klasik uçaklarımızı, hem de 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin klasik otomobillerini bir arada sunuyoruz. Parkımız sadece uçakların görüldüğü, ziyaret edildiği bir park değil. Özellikle ilköğretim okulu öğrencilerini burada havacılık fakültesi öğrencilerimizle buluşturup, onlara havacıkla ilgili temel bilgileri öğretmeye çalışıyoruz. Örneğin uçaklar nasıl uçarlar? Havada nasıl kalırlar? Tüm bunları bilimsel basit deneylerle, deney setleriyle, simülasyonlarla öğretmeye çalışıyoruz. Eskişehir bir havacılık kenti. Havacılığa meraklı, pilot olmak isteyen, geleceğin Vecihi Hürkuş'ları olmak isteyen ya da uçak mühendisi olmak isteyen çocuklarımıza havacılık sevgisini bilimsel bir temelle aşılamak istiyoruz. Bu etkinlik, kara araçlarıyla hava araçlarının buluştuğu Türkiye'deki ilk etkinliklerden biridir."

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