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Havacı gençler, kadınlara pembe renkli kâğıt uçak dağıttı

ERZURUM'da, Herkes İçin Havacılık Derneği üyesi gençler, kent sokaklarında dolaşarak kadınlara, '8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazan kâğıt uçak hediye etti. Atatürk Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde...

Havacı gençler, kadınlara pembe renkli kâğıt uçak dağıttı
ERZURUM'da, Herkes İçin Havacılık Derneği üyesi gençler, kent sokaklarında dolaşarak kadınlara, '8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazan kâğıt uçak hediye etti.
Atatürk Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören derneğin üyesi kadın ve erkek öğrenciler, kadınlar günü nedeniyle Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. Dernek üyeleri, yaklaşık 2 saat içerisinde 500 pembe kâğıdı uçak yapıp sokağa çıkarak günlerini kutladıkları kadınlara dağıttı. Kadınlar, teşekkür ederek gençlerin verdiği kâğıt uçakları çantalarına koydu. Dağıttıkları kâğıt uçakların üzerinde, '8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazdığını söyleyen dernek görevlisi Dilara Özmen, "8 Mart Dünya kadınlar günü nedeni ile erkek üye arkadaşlarımızla birlikte 500 tane uçak kâğıt yaptık. Üzerinde '8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazan kâğıt uçakları 3 farklı bölgede kadınlara dağıttık. Yeni oluşturulan Erzurum'daki derneğin ilk faaliyetini de gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.
Hayatlarında ilk kez kâğıt uçak hediye aldıklarını söyleyen kadınlar ise hatırlanmanın önemli olduğunu belirtti.

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