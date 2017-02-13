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Havaalanında en keyifli rötar

ÇORUM Ticaret ve Sanayi Odası Türk Sanat Müziği korosu üyeleri havaalimanında konser verdi. KKTC'ye gitmek için bekledikleri uçağın rötar yaptığını öğrenen koro üyeleri, burada bekleyen yolculara mini bir konser vererek eğlenceli dakikalar...

Havaalanında en keyifli rötar
ÇORUM Ticaret ve Sanayi Odası Türk Sanat Müziği korosu üyeleri havaalimanında konser verdi. KKTC'ye gitmek için bekledikleri uçağın rötar yaptığını öğrenen koro üyeleri, burada bekleyen yolculara mini bir konser vererek eğlenceli dakikalar geçirmesini sağladı.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Türk Sanat Müziği korosu üyeleri Kıbrıs'a gitmek için Esenboğa Havalimanı Terminali'ne gitti. Ancak terminalde uçuş saatini beklerken uçağın 45 dakika rötar yaptığını öğrenen koro üyeleri yanlarındaki enstrümanları çıkarıp çalmaya başladı. Terminalde bekleyen yolcular önce şaşırdı daha sonra koro üyelerinin etrafında toplanarak konseri dinledi. Bazı yolcular cep telefonları ile o anlar görüntülerken, havaalanı terminalinde keyifli anlar yaşandı.
Yolcular mini konseri ilgiyle izlerken, uçağın kalkış saati yaklaştığında konsere son veren koro üyeleri uçaklarına binmek üzere terminalden ayrıldı.

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