Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı
Çorumda otobüs kazası: 2 ölü,...
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu

Hava yastığı kurbanı minik Furkan, toprağa verildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde trafik ışıklarında iki otomobilin çarpıştığı kazada, annesinin kucağındayken açılan hava yastığının çarpmasıyla boynu kırılarak öldüğü belirtilen Furkan Tülek (4), gözyaşları içinde toprağa verildi....

Hava yastığı kurbanı minik Furkan, toprağa verildi
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde trafik ışıklarında iki otomobilin çarpıştığı kazada, annesinin kucağındayken açılan hava yastığının çarpmasıyla boynu kırılarak öldüğü belirtilen Furkan Tülek (4), gözyaşları içinde toprağa verildi. Kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil sürücüsü Nurlan Cafer ise tutuklandı.
Kaza, geçen salı günü saat 23.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Mehmet Özlap Bulvarı üzerindeki Evranlı Mezarlığı Kavşağı'nda meydana geldi. Aile yakınlarını ziyaretten evlerine dönmek üzere yola çıkan Süleyman Tülek (35) yönetimindeki 09 F 4343 plakalı otomobil, Ordu Caddesi yönünden gelen Nurlan Cafer (29) yönetimindeki 09 HD 300 plakalı otomobille trafik ışıklarında çarpıştı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpışmayla savrulan otomobilin ön koltuğunda, annesi Münevver Tülek'in (32) kucağında uyuyan Furkan Tülek, açılan hava yastığının çarpmasının da etkisiyle ağır yaralandı. Kazada ayrıca Münevver Tülek, eşi Süleyman Tülek ve diğer aracın sürücüsü Nurlan Cafer de yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hava yastığının çarpmasıyla boynunun kırıldığı belirtilen Furkan Tülek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Münevver Tülek'in tedavisi sürerken, sürücüler taburcu edildi.
Kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü Nurlan Cafer, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Furkan Tülek için dün ikindide Çapahasan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Tülek ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Süleyman Tülek, oğlunun tabutuna bakarak gözyaşı döktü. Küçük çocuk, kılınan cenaze namazının ardından, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314