Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde

Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak

Erhan TEKTEN - İstanbul - METEOROLOJİ, hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede artacağını açıkladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yurdumuzda yarından itibaren önümüzdeki 4 gün boyunca yağış...

Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak

Erhan TEKTEN - İstanbul - METEOROLOJİ, hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede artacağını açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yurdumuzda yarından itibaren önümüzdeki 4 gün boyunca yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı bölgelerinden başlamak üzere mevsime göre sıcak bir havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yarın 
 ve hafta sonu hissedilir derecede artacağı, yurdun güneyinde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç kesimlerinde ise normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
Marmara ve Ege'nin yarından, diğer bölgelerin ise hafta sonundan itibaren sıcak havadan etkilenmesi beklendiği kaydedilen açıklamada, "Günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara ve İstanbul'da 18, Edirne, Bursa, Manisa ve İzmir'de 22, Antalya, Adana, Samsun ve Trabzon'da 20, Diyarbakır'da 19, Malatya ve Bolu'da 17, Kars ve Erzurum'da 7 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistem ile birlikte batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328