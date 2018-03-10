Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz'den memleketine uçak jesti/ Ek fotoğraflar
10 Mart 2018 Cumartesi 13:03
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