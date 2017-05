Hava kargoyla yurtdışına 13 bin ton yaş sebze ve meyve ihracı

İZMİR, () - EGE İhracatçı Birlikleri'nin organize ettiği Beşinci Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği yapıldı. Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, yaş sebze ve meyveleri hava kargoyla yurt dışına ihraç etmeye başlayacaklarını, böylece 1 dolara satılan bir ürünü 2-2.5 dolara satma olanağına kavuşarak ihracatta büyük avantaj sağlayacaklarını açıkladı. Seyyar, hava kargoyla ilk yıl 13 bin ton yaş sebze ve meyveyi taşımayı hedeflediklerini, bu gelişmenin de bir inovasyon olduğunu söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin organize ettiği Beşinci Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği "Fikrini Geleceğe taşı" sloganıyla Swissotel Büyük Efes Oteli'nde gerçekleşti. Açılışın sunuculuğun Oylum Talu yaptı. Talu'nın Ar-Ge, inovasyon ve ihracatla ilgili sorularına, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birlik Başkanı Rıza Seyyar ve Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir'in yanıtlarıyla açılış konuşmaları gerçekleşti.

417 PROJE BAŞVURDU

Beşinci Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı ve Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Başkanı Rıza Seyyar, Ege İhracatçı Birlikleri'nin küresel rekabette öne çıkmanın yolunu açmak, gıda alanındaki yeni, yaratıcı ve fark yaratıcı projeleri sanayici ve girişimci ile buluşturmak için yola çıktığını, Ar-Ge ve inovasyona verdikleri değeri somut projelerle ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi. Bu amaçla yaptıkları en önemli çalışmalardan birisinin Gıda Ar-Ge Proje pazarı olduğunu belirten Seyyar, "Tarladan sofraya tüm değer zincirinin dahil edildiği gıda sektöründe Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmaların ve örnek projelerin desteklenmesi büyük önem arz ediyor. Birlik olarak bu alandaki gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ediyor, bu farkındalıkla yeni projeler üretiyoruz. Beşinci etkinliğimizde farklı kategorilerde 417 proje başvurusu aldık. Bunlardan 171'i öğrencilere, 246'sı araştırmacılara ait. Ayrıca öğrencileren 15'i de lise öğrencisi. Değerlendirme sonucu 143 projeyi kitapta topladık. Gıda sektörünün değerlendirmesine sunduk. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 10'uncu Gıda Ar-Ge Proje pazarında ihracatta şiddetle ihtiyaç duyulan katma değeri yüksek ürünlerin, daha az maliyetle üretimini sağlayıcı projelerin çoğalacaktır" dedi. Seyyar, etkinlikte İspanya ve Tayland'dan iki resmi proje ortağı olarak yer aldığını söyledi.

HAVA KARGOYLA İHRACATA BAŞLIYORUZ

Rıza Seyyar, Türkiye'nin dünyanın en büyük kiraz, şeftali, çekirdeksiz yaş üzüm ürütecisi olmasına karşın üçte biri kadar üreten ülkelerin üç kat daha fazla ihracat gelirleri olduğunu söyledi. Yaptıkları araştırmada bunu en iyi yapan ülke olan Şili'de incelemlerde bulunduklarını ve ürünleri dünyanın her noktasına hava kargoyla teslim ettiklerini gördüklerini belirten Seyyar, "Öyle ki Singapur ve Hong Kong'da kirazın kilosu 50 dolardan satılıyor. En büyük şeftali üreticisiyiz ama konserve yapabilecek şeftalimiz yok. Taze yemek üzerine üretiyoruz. Yunanistan bu alanda en büyük üretici ama Türkiye ile kıyasladığımızda üretilen topraklar yok denecek kadar az" diye konuştu.

Hava kargo için THY ile görüşmeler yaptıkları ve oluşturulan fiyat listesini ihraçatçılara gönderdiklerini belirten Seyyar, sadece yaş sebze, meyve değil her türlü ihraç ürününün de dağıtımını hedeflediklekini söyledi. Seyyar, "Hava kargoyla ihracat büyük avantaj getirecek. Bugün 1 dolar'dan satışı olan ürün 2-2.5 dolara satılabilecek. Bugün ihraç ürünlerimiz en iyi koşullarda Avrupa'ya 4-5 günde ulaşıyor. Rafa çıkana kadar 7-8 gün geçiyor. Hava kargoyla ise sabah hasadını yaptığınız ürün akşam üzeri kargoya verdiğinizde ertesi sabah Londra, Frankfurt halinde, pazarında, öğleden sonra markette olacak. Bugün, hasattan 1 hafta sonra Avrupa'da 6 Euro'dan satılan Türk kirazının yanında hasattan bir gün sonra satılan İtalyan kirazının kilosu 11 Euro'dur. Bu fark geç ulaşmadan dolayıdır. Ürünün diriliği, rengi değişiyor. Hedefemiz tüm ihraç ürünlerini hava kargoyla en hızlı şekilde ihraç etmek. Bu da taşımacılıkta bir anlamda inovasyon oluyor. Hedef ilk yıl için 13 bin ton yaş sebze ve meyveyi hava karfoyla taşıyabilmek. THY'de bu sayade yolcu taşımacılığındaki başarısını kargo taşımacılığına da genişletecek. Böylece Türkiye sebze ve meyvede dünyada söz sahibi olacak" dedi.

ÜNLÜTÜRK, "KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER ÖNEMLİ"

Ege İhracaçatçı Birlikleri Başkanı Sabri Ünlütürk ise ihracatçı birliklerinin temel hedefinin ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırım motivasyonuyla dikkat çektiğini belirten Ünlütürk şunları söyledi:

"Ege İhracatçı Birlikleri olarak hızla değişen ve büyüyen dinamik bir dünya içerisinde rekabet ortamından geri kalmamak için, günden güne gelişen teknolojiye ayak uydurmak için, günden güne gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve uygun araştırma teknikleri ile fark yaratan buluşlar yapma gerektiğinin farkındayız. Bu amaçla Türkiye inovasyon haftası, Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, tasarım yarışması gibi etkinlikleri düzenliyoruz. Gıda konusunda 2023 yılında öngördümüz 40 milyar dolarlık tarım ve gıda ürünleri ihracat hedefine ulaşmak için katma değeri yüksek ürünler yaratmanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyliz. 5'inci Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje pazarı ile kendi iç dinamiklerimizi hayata geçirmek, gıda alanında her aşamada yenilikçi projelerin sanayici ile buluşarak hayata geçirilmesinin önünü açmak gibi bir hedefimiz var."

Türkiye'de başarılı Ar-Ge projelerinin küçük çaplı üretimin ötesine geçmesi gerektiğini belirten Ünlütürk, bu çalışmalarda önemli mesafeler kat etmek isteniyorsa, geliştirilen ürünleri yurt dışına ihraç edebilecek ticarileşme sürecinin hızlandırılması gerektiğini söyledi. Ünlütürk, "Bu alanda olumlu gelişmeler görüyoruz, Ar-ge alanında verilen teşvik ve destekler için siyasi iradeye teşekkür ediyoruz. Ancak, bu teşviklerin özellikle ihracata yönelik ürünler için arttırılması gerektiği, teşvik sisteminde ihraç edilecek ürünler için ayrıcalıklı bir politika geliştirilmesi yönünde beklentimiz var" dedi. Geleneksel ürünlerin ihracatındaki büyümeye belli noktalar getirdiklerini, daha yukarı taşımanın Ar-Ge ve inovasyonla mümkün olacağını belirten Ünlütürk, "Hedefimiz katma değerli üretimin arttırılması. Sadece yaş meyve sebze ili sınırlı değil. Diğer sektörlerde de büyüme yol açıyor. Paralel olarak ülke imajına da yansıyor" diye konuştu.

DEMİR: ISRARCI OLMALIYIZ

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir de Ar-Ge çalışmalarına devletin, Ekonomi Bakanlığı'nın destek verdiğini söyledi. Türkiye'de Ar-Ge harcamlarının 15 yıl önce binde 5 olan gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payının, bugün yüzde 1'e çıktığını belirten Demir, "Bu oran yüzde 2-3'lere çıkmalı. Şirketler de devlet de bu konuda destek vermeli. Ar-Ge yapmazsan gelecekte ekonomide var olamazsınız. Bakanlık olarak ihracatçılarımızla, işadamlarımızla birlikte hareket ediyoruz. İşadamlarımız dünyanın her yerinde varlar. Her noktada daha ileri gitmemiz gerekir. Tanıtıma da büyük önem vermeliyiz. Sürekli tanıtım yapmalıyız. Fuara giden bir şirket sipariz almadığı zaman bir daha gitmiyor. Bu yanlış. Asıl sipariş almadığın yerde ürününün potansiyeline güveniyorsan gitmekte ısrar edilmeli. Israrla tanıtım yapmalı, kendimize güvenmeliyliz. Çünkü hiçbir eksiğimiz yok" dedi.

