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Hava harp okulu öğrencilerin yargılanmasına deva edildi

Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü tutuklu 75 sanıklı davadanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, suçtan zarar görme...

Hava harp okulu öğrencilerin yargılanmasına deva edildi

Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü tutuklu 75 sanıklı davadanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, suçtan zarar görme ihtimalini binaen Başbakanlık makamı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın müdahillik talebi kabul edildi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tanık beyanları dinlendi. Daha sonra avukatların talepleri alındı. Davanın tutuklu sanıkları Yüzbaşı Mesut Metin Kazancı, Teğmen Harun Ay ve Teğmen Burhanettin Koyuncu'nun avukatları, müvekkillerinin darbeye iştirak etmediklerini ileri sürerek tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz eski öğrenci askerlerin avukatları da, müvekkilleri hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını ve duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti. Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı avukatları da söz alarak suçtan doğrudan zarar gördüklerini belirterek davaya katılma talebinde bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut delil durumu ve atılı suç vasfını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme yine bu sanıkların yurdun değişik yerlerinden geldiklerini dikkate alarak duruşmalardan vareste tutulmalarına karar verdi. Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı'nın davaya katılma talebini ise, suçtan zarar görme ihtimaline binaen kabulüne karar verdi. Duruşma 14 Eylül tarihine ertelendi.  
 

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