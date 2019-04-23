(Hava fotoğraflarıyla) - Dileklerinin kabul olması için Aya Yorgi'ye tırmandılar

İlkay DİKİCİ-Uğur CAN/İSTANBUL, () BÜYÜKADA'nın 204 metre ile en yüksek noktasında bulunan Yüce Tepe'deki Aya Yorgi Kilisesi'ne binlerce kişi akın etti. Ziyaretçiler dileklerinin kabul olması için Azap Yokuşu'nu tırmandı, kiliseye mum dikti.

Hristiyan inanışına göre, 23 Nisan ve 24 Eylül olmak üzere yılda iki gün, Azap Yokuşu'nu çıplak ayakla ve dallara bağlanan iple çıkılıp, kilisenin duvarına mum dikildikten sonra dilek tutuluyor. Dilekler kabul olduğu zaman tekrar kiliseye gelip kimileri şeker dağıtıyor, kimileri ise kiliseye yağ getiriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Büyükada'ya gelmeye başlayan vatandaşlardan bazıları kiliseye kadar adadaki faytonları kullanırken, bazı vatandaşlar da yürümeyi tercih etti.

BAŞARI, KISMET, ÇOCUK, EV…

Birbirinden farklı iplerle Azap Yokuşu'nu adeta renk cümbüşüne döndüren ziyaretçilerin dilekleri arasında ev sahibi olmak da var, torununun sınavında başarılı olmasını isteyen de...

Çocuk dilediklerini belirten Ufuk Direk, “Çocuk için ip aldık. Adaya daha önce çok geldim ama bu niyetle ilk defa geliyorum. Ben yaklaşık 18 sene önce bunu duymuştum. İnsanların dünyası umut ve dilek kapısıdır. Bu kadar insan buraya dileklerini iletmek için geliyor. İnanç meselesi. İşe dinsel olarak değil de inanmak olarak bakmak gerekiyor. Herkes buraya bir umut kapısını kendi çapında aralamak için geliyor." dedi.

Suadiye de oturan Müberra Yükselir de, “Geçen sene tesadüfen geldim. Şeker dağıtıyorlardı, torunum da sınava girecekti ben de onun niyetine aldım. Dilek diledim ve kazandı. Şimdi şeker dağıtıyorum." ifadelerini kullandı.

Dilek dilemeye çok geldiğini belirten Sema adlı kişi ise, “Dilek dilemeye ve arkadaşımı gezdirmeye geldim. Merak ediyordu aldım geldim. Mum yakıyorsun ve dilek diliyorsun, olursa yağ getiriyorsun buraya. Daha önce dileğim çok kabul oldu. Yağ getirdim. Getirilen yağlardan mum yapıyorlarmış." Şeklinde konuştu.

AZAP YOKUŞU TIRMANIŞI

204 metre yükseklikteki tepeye çıkan ziyaretçiler, kimi zaman Azap Yokuşu'ndaki insanlarla dua etti, kimi zaman ise ilahi söyledi. İzdiham yaşanmaması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kilisenin etrafında uzman köpekle bomba araması yapıldı. Bu sırada kilise üzerinde ve çevresinde bir polis helikopterinin de önlemlere destek verdi. Aya Yorgi Kilisesi'ne ulaşan ziyaretçiler almış oldukları rengarenk ve hepsinin farklı anlamı olan mumları yakarak kiliseye ve çevresindeki duvarlara dikti. Dileklerin yazıldığı kağıtlar ise dilek kutularına atıldı. Dilek tutma işlemlerini tamamlayan ziyaretçiler, kilise ve etrafında hatıra fotoğrafı çekildi.

MUMLARIN ANLAMI

Hristiyan inancına göre, Efes'te Meryem Ana Evi'ni ziyaret edenler hacı oluyor. Aya Yorgi'ye gelenler ise "yarı hacı" kabul ediliyor.

Mumlarda her rengin anlamı ise farklı: Turuncu: Okulda başarı, Kırmızı: Aşk, Lacivert: İş ve araba, Beyaz: Sağlık, Yeşil: Para, Mavi: Kariyer, Sarı: Şans, Pembe: Kısmet, Mor: Çocuk sahibi olmak.

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