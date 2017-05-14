Hatice salep parasıyla yaşama tutunacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - KASTAMONU'dan Antalya'ya kızları 3 yaşındaki Hatice'ye kalp ve böbrek nakli için gerekli parayı elde edebilmek amacıyla salep toplamaya gelen Ayşe- İbrahim Yıldız çifti, çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Desteksiz oturamayan minik Hatice, annesinin kucağında salep toplamaya katılıyor.

Kastamonu'nun Araç İlçesi'ne bağlı Yeşilova Köyü'nde oturan Yıldız çiftinin 3 yıl önce Hatice adlı bebekleri dünyaya geldi. Bebeklerinin hareketlerinin kısıtlı olduğunu gören aile, minik Hatice'yi Kastamonu, Karabük, Bolu ve son olarak Ankara'da tedavi için hastanelere götürdü. İnşaatlarda çalışarak bebeğinin tedavi masraflarını karşılayan İbrahim Yıldız, Hatice'de kalp ve böbrek yetmezliğinin yanı sıra serebral palsi (beyindeki hasar sonucu oluşan hareket bozukluğu) hastalığı olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldı. Yürümeyen, kollarını tam hareket ettiremeyen ve desteksiz oturamayan küçük Hatice, tamamen annesine bağlı halde yaşamını sürdürüyor. Annesinin kucağından hiç inmeyen Hatice konuşamıyor, isteklerini göz ve baş hareketleriyle ailesine iletiyor.

Kastamonu'da inşaat çalışmalarının azaldığı dönemde Yıldız Ailesi, minik Hatice'nin kalp ve böbrek nakli için gerekli parayı toplamak için Antalya'ya geldi. 2 yıldır ilkbahar mevsiminde Antalya'ya gelen aile, dağlık bölgelerde kurdukları çadırda yaşam mücadelesi verirken, aynı zamanda nakil için gerekli parayı salep toplayarak elde etmeye çalışıyor. Baba İbrahim Yıldız kazmasıyla salep ararken, anne Ayşe Yıldız da kucağından hiç indirmediği kızıyla eşine destek oluyor.

3 AYDA 3 BİN LİRA TOPLADI

Yıldız Ailesi geçen yıl 3 ayda topladıkları saleple 3 bin lira elde etti. Yaklaşık 800 kilometreden kızları Hatice'nin sağlığına kavuşması için Antalya'ya salep toplamaya gelen aile, bu birikimle tedavi masraflarını karşılayamayacaklarını belirterek, yardım beklediklerini söyledi. İbrahim Yıldız, “İnşaatlarda çalışarak ve salep toplayarak benim nakil için gerekli parayı toplama imkanım yok. Hayırseverlerden destek bekliyorum. Kızıma el atsınlar, dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

GÖRDÜĞÜNÜ İSTESİN YETER

Anne Ayşe Yıldız ise desteksiz oturamayan kızının sürekli kucağında olduğunu belirterek, kollarında bazen derman kalmadığını söyledi. Yıldız, “Kızım susadığında suya, acıktığından ekmeğe bakıyor. Sürekli çocuklara bakıyor, o da onlar gibi oynamak istiyor. Bana anne desin ya da bir şey istesin. Gördüğü bir şeyi istemesini çok istiyorum" diye konuştu.

Ayşe Yıldız, dondurma yapımında ve sıcak içecek olarak tüketilen salebin tadını hiç bilmediklerini belirterek, hastalığına iyi gelmeyeceğini düşünerek bebeklerine hiç dondurma yedirmediklerini kaydetti.

FOTOĞRAFLI