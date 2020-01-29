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Hatice'den yürek ısıtan yardım
GENEL 29.01.2020, 15:26
BARTIN ve Karabük Valilikleri tarafından toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi. Bartın’da, zihinsel ve bedensel engelli Hatice Gürpınar’ın (35), yeğeninin giymediği elbiseleri vermesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
Bartın Valiliği tarafından yapılan organizasyonda, yardımseverlerin getirdiği gıda, ısınma, giyim ve temel ihtiyaç malzemeleri, Kemer Köprü Mahallesi’ndeki bir depoda toplandı. Gönüllülerin yardımıyla kolilere konulan ihtiyaç malzemeleri, yine gönüllüler tarafından TIR’a yüklendi. Eskihamidiye köyünde yaşayan zihinsel ve bedensel engelli Hatice Gürpınar, yeğenin giymediği spor ayakkabı, mont ve eşofman takımlarını getirdi. Valilik sosyal yardımlaşma personeli tarafından teslim alınan malzemeler kolilere yerleştirilerek, içine Hatice Gürpınar’ın ismi yazıldı. Engelli Hatice Gürpınar, vakıf personeline ‘Bunları onlara ulaştırın’ diye tembih etti. Duygusal anlar yaşanırken, Hatice Gürpınar, görevlilere sarılarak ağladı.
BİR TIR DOLUSU YARDIM GÖNDERİLDİ
Karabük AFAD öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında 473 battaniye, 348 giyim kolisi, 17 temizlik kolisi, 6 bebek maması kolisi, 61 ısıtıcı ve 20 yardım poşeti TIR’a yüklendi. Bir TIR yardım malzemesini Elazığ'a gönderdiklerini belirten Karabük Valisi Fuat Gürel, "Dünyanın neresinde olursa olsun, hayırsever Türk milleti elinden gelen gayreti göstererek yardım etmeye çalışıyor. Bu sefer yardıma kendi insanımız ihtiyaç duydu. Depremzedelerin yanında olmak adına bu TIR’ı Karabük'ten göndermiş olacağız" dedi.
Bartın Valiliği tarafından yapılan organizasyonda, yardımseverlerin getirdiği gıda, ısınma, giyim ve temel ihtiyaç malzemeleri, Kemer Köprü Mahallesi’ndeki bir depoda toplandı. Gönüllülerin yardımıyla kolilere konulan ihtiyaç malzemeleri, yine gönüllüler tarafından TIR’a yüklendi. Eskihamidiye köyünde yaşayan zihinsel ve bedensel engelli Hatice Gürpınar, yeğenin giymediği spor ayakkabı, mont ve eşofman takımlarını getirdi. Valilik sosyal yardımlaşma personeli tarafından teslim alınan malzemeler kolilere yerleştirilerek, içine Hatice Gürpınar’ın ismi yazıldı. Engelli Hatice Gürpınar, vakıf personeline ‘Bunları onlara ulaştırın’ diye tembih etti. Duygusal anlar yaşanırken, Hatice Gürpınar, görevlilere sarılarak ağladı.
BİR TIR DOLUSU YARDIM GÖNDERİLDİ
Karabük AFAD öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında 473 battaniye, 348 giyim kolisi, 17 temizlik kolisi, 6 bebek maması kolisi, 61 ısıtıcı ve 20 yardım poşeti TIR’a yüklendi. Bir TIR yardım malzemesini Elazığ'a gönderdiklerini belirten Karabük Valisi Fuat Gürel, "Dünyanın neresinde olursa olsun, hayırsever Türk milleti elinden gelen gayreti göstererek yardım etmeye çalışıyor. Bu sefer yardıma kendi insanımız ihtiyaç duydu. Depremzedelerin yanında olmak adına bu TIR’ı Karabük'ten göndermiş olacağız" dedi.
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