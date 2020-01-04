Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi-2



SİVAS'ın Gölova ilçesinde Hatayspor U16 takımını taşıyan otobüsün kar ve buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 23 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Gölova-Çamoluk karayolu Karayakup köyü yakınlarında meydana geldi. Hatay'dan, Çaykur Rizespor maçı için Rize'ye giden C.K. yönetimindeki 31 ACL 633 plakalı otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan T.G. (22), A.H.G.(15), E.B.(15), D.T.(15), İ.E.Ş.(15), A.K.(53), B.K. (15), M.K (15), A.H.(15), N.B.(15), M.A.(15), E.C.Ş (15), B.K.(15), U.U.(15), E.Ş.(15), E.D.(15), H.T.(15), A.H.(15), M.G.(15), H.C.Y.(15), C.K.(15) , S.T. (50), ve E.T.(40) hafif yaralandı. Aralarında futbolcuların ve teknik heyetin de bulunduğu 23 kişi tedbir amaçlı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Numune Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ayakta kontrol edilenler taburcu olurken, 9 kişinin ise tedavisine devam edildiği belirtildi.

Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, "U16 takımımızın Çaykur Rizespor deplasmanına giderken içinde bulundukları otobüsün şarampole yuvarlandığını üzülerek öğreniyoruz. Aldığımız ilk bilgilere göre ölüm veya ciddi yaralanmanın olmayışı tek tesellimizdir. Çocuklarımız ve teknik ekibimiz hastaneye götürülmüş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Yara almayan çocuklarımız Gölova Kaymakamı tarafından Sivas merkeze götürülmüş olup, özel idare misafirhanesinde dinlenmeye geçmişlerdir. Yönetimimiz Gölova Kaymakamlığı ve Sivas Valiliğiyle irtibat halindedir. Çocuklarımızın sağ salim Hatay'a ulaşması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

VALİDEN SPORCULARA ZİYARET

Kaza sonrasında Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan Hatayspor'un 4 genç oyuncusu Sivas Valisi Salih Ayhan ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ayhan, sağlık durumları hakkında bilgiler aldığı sporcu ve teknik heyete moral verdi. Kazanın duyulmasının ardından her türlü desteğin verildiğini belirten Ayhan, kentte misafir edilen sporcular için araç ayarlandığını ve Hatay iline uğurlayacaklarını söyledi.

Hatayspor U16 Takımı Kaleci Antrenörü Sedat Türkmen, bölgede yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, "Ben kaza esnasında uyuyordum. Otobüsün arka kısmının savrulmasıyla uyandım. Daha sonra kafa kısmı şarampole düştü. Bir tur takla attıktan sonra öylece kaldık. Sonra kendimize gelmeye çalıştık. Yoğun karlıydı. Ondan dolayı büyük ihtimal şoför kontrolü kaybetti. Ufak tefek kırıklarla oyuncularımız kazayı atlattı. Onun dışındaki çocuklarımızla Gölova Kaymakamlığı ve Valiliğimizin ilgilendi. Gereken her şey yapıldı. Bize geçmiş olsun mesajı ileten bütün kulüplere teşekkür ediyoruz. İnşallah onlar da sakatsız ve kazasız güzel sezonlar geçirirler" dedi.